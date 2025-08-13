13日は広く天気が回復して、全国的に真夏の暑さが戻ってきます。大雨被害を受けた地域でも猛暑日となる予想です。【映像】天気回復で猛暑日続出へ 熱中症に警戒記録的な大雨をもたらした前線の活動は弱まり、13日は北日本から西日本の広い範囲で日差しが出る見込みです。天気の回復とともに暑さが戻り、西日本を中心に熱中症警戒アラートが発表されています。大雨の被害を受けた熊本の予想最高気温は35℃と、8日ぶりの猛暑日