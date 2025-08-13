今年キャリア最大規模となるワールドツアーを開催し、世界的に活躍している音楽家・青葉市子さんのはじめてのエッセイ集『星沙たち、』が発売即重版となり、話題を集めています。『群像』8月号より、小説家・朝吹真理子さんの書評「なぜ夢を「見る」と言うのだろうか」を特別にお届けします。もうひとつの現実としての「夢」著者はじめて出版するエッセイ集は、夢をもうひとつの現実として書いている。便宜上、夢と日常は分けて書