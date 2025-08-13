「AIの時代に、わざわざ英語ライティングを学ぶ意味ってあるの？」答えは「ある」。もしあなたが「AIに使われる」のではなく、「AIを使いこなしていい文章を書きたい」のなら、まずは「何を書くか?」を明確にしなくてはならない。そしてそのためには、最低限の文法、構造、そして「伝えるための技術」を理解する必要がある。コミュニケーションの中心が「テキスト」で、AIが当然の今こそ知っておきたい英文ライティング法とは？