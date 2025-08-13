前年度以上の補正予算を「有言実行」（写真：Bloomberg）8月7日に開催された経済財政諮問会議で、内閣府から「中長期の経済財政に関する試算」（以下、中長期試算）の更新版が公表された。毎年、年に2回の恒例となる試算公表だが、今年は少し様子が例年と違っていた。まず、赤澤亮正経済財政担当大臣は、アメリカの相互関税に関する交渉のため渡米中で不在だった。中長期試算は歴代、担当大臣から会議後の記者会見で晴れてお披露目