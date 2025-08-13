ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」でスタメン出場する。前日11日（同12日）の同戦は8回に3戦連発となる42号を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでフィリーズ・シュワバーと並んでトップに再浮上した。ただ、チームは先発した山本由伸が4回2/3を投げ、メジャー自己ワーストの6視点で8敗目。エンゼルスには今季4戦全敗となった。今季2度目の4試合連