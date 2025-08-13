AI分野での巻き返しは容易ではないインテルの低迷が続いている。2025年4〜6月期は約4300億円の最終赤字で6四半期連続の赤字となった。同社は2016年の微細化技術での躓きを皮切りに、顧客の要求に応えられず市場シェアを失い続けている。2021年に発表したファウンドリ事業への進出も大きな利益を生み出すことができておらず、損失の元凶となっている。一方でTSMCは水平分業とEDAアライアンスによる協業体制で優位性を確立。かつてイ