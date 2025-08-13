【韓国】 雇用統計（7月）08:00 予想N/A前回2.6%（失業率) 【日本】 国内企業物価（7月）08:50 予想0.2%前回-0.2%（前月比) 予想2.5%前回2.9%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（確報）（7月）15:00 予想0.3%前回0.3%（前月比) 予想2.0%前回2.0%（前年比) 予想0.4%前回0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想1.8%前回1.8%（調和消費者物価