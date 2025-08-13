13日未明、岐阜県各務原市の国道で人が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】深夜の路上でひき逃げ…倒れていた成人とみられる男性その場で死亡確認される現場にはバイク用ヘルメットや部品などが散乱岐阜・各務原市の国道21号 13日午前1時10分ごろ、岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町の国道21号で人が倒れているのが見つかり、駆け付けた救急隊がその