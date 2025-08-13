10:30豪賃金指数（第2四半期） 21:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり） 23:30米週間原油在庫統計 14日2:00グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり） 2:30ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） カナダ中銀議事録（7月30日開催分） ※予定は変更することがあります