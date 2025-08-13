朝のドル円は１４７円８０銭台、米ＣＰＩ後に上下も、ややドル売り＝東京為替 朝のドル円は１４７円８０銭台、昨日の米CPIはコアの伸びが予想を上回ったものの、９月の米利下げ期待を後退させるものではないとの見方もあり、発表後に売りが出た。もっとも発表前水準に近いところまで戻すなど、荒っぽい動きを経て、ドル売り円買いがやや優勢となっている。 USDJPY147.82