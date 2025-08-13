人気MPVがタフなSUVスタイルに大変身 ダイハツのインドネシア法人は2025年8月1日、「ガイキンド・インドネシア国際オートショー（GIIAS 2025）」において、新たなコンセプトカー「シグラ X-スタイル」を公開しました。ダイハツのSUVミニバン!?このモデルは、ダイハツが現地で展開する7人乗りMPV（多目的車：いわゆるミニバン）「シグラ」をベースに、クロスオーバースタイルを取り入れたインスピレーションモデルとして展示さ