森川葵主演の火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』の第5話のゲストキャストとして、内藤秀一郎、島崎遥香、杢代和人、尾形貴弘（パンサー）の出演が決定した。 参考：島崎遥香「私にしか出せないカラーを」AKB48時代に鍛えられた“内面の強さ”が武器に 本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガ