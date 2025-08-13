“トランプ大統領への手土産”として話題になった「金色のミャクミャク貯金箱」。制作したのは、数多くのユニークな商品を世に送り届けてきたヒットメーカー、ヘソプロダクション・代表の稲本ミノルさん（49）だ。なぜヒットを連発できるのか。フリーライターの笹間聖子さんが、その秘訣に迫った――（第2回／全3回）。■ヒット商品を生み出す“4つの法則”（第1回「出世絶たれ→脱サラ49歳の大逆転…企画1000本却下された男の『金