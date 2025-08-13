世界的大ヒットシリーズの新たな幕開けとなる『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が公開された。スカーレット・ヨハンソン演じる、シリーズ初の女性主人公となる秘密工作の専門家ゾーラ・ベネットら新たなキャラクターが続々登場する本作。ゾーラたちと行動を共にすることとなるデルガド一家の長女テレサ・デルガド（ルナ・ブレイズ）の日本語吹替版キャストを務めたのは、吉川愛