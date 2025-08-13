あなたは、もう目撃しただろうか？怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目というから驚かされる。何から何まで常識外れの「怪作」を、作家の重松清さんに読んでいただき、感想を聞いた。重松さんが著した小説『十字架』（2009年講談社刊：第44回吉川英治文学賞）は、『see you