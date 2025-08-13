対話型生成AI「グロック」のロゴ（手前）と「チャットGPT」のロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏は11日、自身が率いる人工知能（AI）新興企業xAIの対話型生成AI「グロック」が米アップルのアプリ市場「アップストア」で不当に扱われているとして、反トラスト法（独禁法）違反で法的措置を取ると表明した。アップルは米オープンAIと提携し、対話型生成AI「チャットGPT」をiPhone（アイフォ