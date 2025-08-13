男子2人を育て上げ、子育て終わった〜!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。私はおしゃべりが大好きです。友達と他愛もない話をしながらお出かけしたり、美味しいものを食べたり、そういう時間も大切に過ごしてきました。が……年々自分のこだわりが強くなり、行きたいところが増えるのはいいんだけれど