◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全１０試合で安打を記録し、３戦連発中。今季２度目の４戦連発を狙う。相手先発メデロスは２４歳右腕。試合前時点で２試合に登板し、０勝０敗、防御率４・５０をマークし、今季初先発マウンド