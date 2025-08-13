ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「コロナ７週連続増変異株「ニンバス」急増」が１位になったことを伝えた。この日は４万６３１９人がニュースを選び、ランキングが決定した。このニュースは、１２日に発表された全国のコロナ患者が６月以降、７週連続増加して２万１３６５人だったもの。沖縄以外の全