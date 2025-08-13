フジテレビ系オムニバスドラマ『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』(16日21:00〜)では、佐藤健が主演した『顔の道』(09年)を放送。スタジオで見た“ほん怖”クラブメンバーの子どもたちからは「めっちゃ怖かった」などの声が上がった。佐藤健スタジオパートの収録中、子どもたちはあまりの恐怖に両手で目を覆い隠したり、思わず叫んでしまう一幕も。収録後は「不思議で怖くて暑さが吹き飛びました」と興奮気味に感想を語った。