ＨＫＴ４８や日韓合同グローバルガールズグループ・ＩＺ＊ＯＮＥで活動していた女優の矢吹奈子のオフショットに、ファンがもん絶している。１３日までにインスタグラムで、自身が出演する番組の告知を行い、「ぜひご覧ください」とファンに呼びかけるとオフショットをアップ。真っ白なワンピース姿でお化けポーズをする姿などが公開された。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛い」「奈子ちゃん最強に可愛い」「夏感最高の