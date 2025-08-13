13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円高の4万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 43631.90円ボリンジャーバンド3σ 43280.00円13日夜間取引終値 42718.17円12日日経平均株価現物終値 42639.27円ボリンジャーバンド2σ 41910.00円5日移動平均 41646.63円ボリンジャーバンド1σ 41550.00円一目均衡表・転換線 4