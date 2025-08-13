13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比30.0ポイント高の3093.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3152.97ポイントボリンジャーバンド3σ 3093.50ポイント13日夜間取引終値 3072.70ポイントボリンジャーバンド2σ 3066.37ポイント12日TOPIX現物終値 3028.00ポイント5日移動平均 2992.43ポイントボリンジャーバンド1σ 29