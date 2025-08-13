13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の782ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.11ポイントボリンジャーバンド3σ 787.05ポイントボリンジャーバンド2σ 782.00ポイント13日夜間取引終値 779.00ポイント5日移動平均 778.02ポイント12日東証グロース市場250指数現物終値 771.98ポイン