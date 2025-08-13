すぐに着手したほうがいいとわかっているのに行動に移せないのはなぜか。武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長の伊藤羊一さんは「動き出せないのは頭の中がゴチャゴチャしているからだ。そんなときは、誰かに話して整理したほうがいい」という――。※本稿は、伊藤羊一『壁打ちは最強の思考術である』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreyPopov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／And