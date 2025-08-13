インターハイ・ハンドボール女子全国高校総体（インターハイ）ハンドボール女子は、8月3日から8日まで岡山県総社市と倉敷市の会場で熱戦が繰り広げられた。飛騨高山（岐阜）は、6日の準々決勝で神戸星城（兵庫）と対戦。24-26の僅差で敗れ、今夏の戦いを終えた。「悔しい。けど、今日の試合、めっちゃ楽しかったー」。飛騨高山の選手たちは試合終了直後、敗戦の悔しさ、すべてを出し切った充実感、引退する寂しさなど、さまざま