原発の再稼働や新型炉の開発がニュースを賑わせていますが、実はそれらに欠かせないのが“町工場”の存在です。兵庫県を拠点に原子力や発電設備向けなどの大型製品機械加工を手がける中小企業のひとつ、「株式会社フクトク」（本社：兵庫県姫路市）社長の福田梓さんに話を聞きました。高砂工場外観（提供：株式会社フクトク）☆☆☆☆「原発が動く」と聞くと、多くの人が発電そのものに注目しますが、その稼働を支えているのは多