44年連続、東大合格者数日本一。開成生は勉強ばかりしている？とんでもない！部活に学校行事、ボランティアなどなど、在学中、勉強以外のことに熱中した生徒ほど、各界で異彩を放って活躍している。探究心と好奇心が旺盛な彼らの目線は、日本を飛び出し海外にも。開成OBでもある野水校長に、そんな彼らが持つ力を語ってもらいました。開成中学校・高等学校校長野水 勉先生（1973年卒）■バンカラだった母校がワールドワイド