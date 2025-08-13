「夏休みに家族で沖縄に来ています！」。そんな楽しげなSNS投稿に、数多くの「いいね」やコメントが並ぶのは、今や夏の風物詩のようになっています。しかし、投稿ボタンを押す前に、立ち止まって考える必要があるかもしれません。旅行先からのリアルタイム投稿は、実は“空き巣犯”にとって絶好の情報源になってしまうことがあるのです。この点について、サイバーセキュリティーの専門家であり、NordVPN（オランダ）の最高技術責