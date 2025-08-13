トヨタ自動車が15歳以上の企業内教育を行う「トヨタ工業学園」では、専門的な座学、実習とは別に「講話」という授業がある。どんなことを教えるのか。卒業生としてトヨタで働く難波泰行さんに、ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが聞いた――。※本稿は、野地秩嘉『豊田章男が一番大事にする「トヨタの人づくり」 トヨタ工業学園の全貌』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。画像提供＝トヨタ自動車トヨタ工業学園出