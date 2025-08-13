水は生命の源。人間の体も約60％が水であるだけに、水分補給の良し悪しは命を左右しかねません。あなたのその水の飲み方、はたして正解なのでしょうか……？「医学的に正しい水分補給法」について、済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜さんに聞きました。たにぐち・ひでき／1966年生まれ。医学博士・麻酔科専門医。熱中症・脱水症対策でテレビ番組に多数出演。主な著書に『いのちを守る水分補給』『熱中症からいの