イスラエル軍による攻撃後、安全な場所へ避難するパレスチナ人ら＝12日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは12日、同国政府が今週にも、パレスチナ自治区ガザの停戦交渉を仲介するカタールへの高官派遣を検討していると報じた。イスラム組織ハマスとの間接交渉再開を模索しているとみられる。中心都市のガザ市制圧計画を決定したイスラエル政府はハマスに人質解放を迫るため硬軟両様で揺さ