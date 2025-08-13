ヘレン・ミレンは、年齢の割に綺麗だと言われると「侮辱された」と感じるそうだ。80歳のヘレンは「上から目線」の発言が大嫌いだそうで、そう言われた時は、かなりのディスが返ってくることを警告している。 【写真】無名時代にはハリソン・フォードと共演 ブリテンズ・ベスト誌の最新号で、ヘレンは「侮辱された気分よ！」「『年齢の割に綺麗だね』というのは上から目線。そういう発言は大嫌い」「もしその言葉を使っ