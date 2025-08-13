日航機の墜落事故から40年がたち、ふもとの群馬県上野村では慰霊式が行われました。日本航空の社長は「50年・100年経っても安全運航に努める」と話しました。【映像】鳥取三津子社長のコメント午後6時56分、日航機が墜落した時刻に合わせて黙とうが捧げられました。「慰霊の園」で行われた追悼慰霊式には、遺族ら132人と、日本航空や上野村の関係者ら合わせて228人が参列しました。その中には事故で宝塚歌劇団時代の友人を失っ