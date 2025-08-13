■「ウソのほうが信じられる」時代の選挙2025年の夏、志を持って参院選に出馬したある芸能人の選挙戦に異変が起きていた。写真＝iStock.com／imacoconut※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imacoconutSNS上で拡散された“本人のものではない発言”が、まるで事実であるかのように一部ネットメディアやテレビ報道にまで波及し、候補者自身がその“発言”を否定せざるを得ない状況に追い込まれていた。真実ではない。だが、信