バドミントン元日本代表の陣内貴美子が１０日、自身のインスタグラムを更新。バレーボール女子元日本代表の益子直美さん、女優の本上まなみとの意外なスリーショットを公開した。陣内は「この組み合わせ…なんで？って思った方、きっと多いですよね」と投稿。「実は私達には、共通点が２つあるんです。?メガネ?独身時代、同じマンションの住人同士」と意外な関係性を明かし、３人で仲良くポーズを決める集合写真をアップした。