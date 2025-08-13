ギャルサーとパラパラに青春を注いだ秋田のギャルが、東京へと飛び出す。専門学校進学をきっかけにクラブダンサーとなり、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)で、パラパラの人気を再燃させた木村拓哉と共演――。現在は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のライバーとしても活躍するパラパラダンサー・サキに、ギャル文化と共に歩んできたこれまでを振り返ってもらった。(全3回の2回目)サキ○全国に広がっていたギャルサー文化――