ザ・リッツ・カールトン大阪は、パディントンとコラボした「アフタヌーンブッフェ -サマー シーサイド アドベンチャー with パディントン-」を9月10日まで提供する。パディントンが拠点とするイギリスをはじめ、シチリア、リヴィエラ、ギリシャ、ゴールドコースト、ハワイ、リマなど世界各国の15の海辺にちなんだブッフェ形式のスイーツとテーブルサービスのセイヴォリー5種を用意する。スイーツは、スポンジケーキにパディントン