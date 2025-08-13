ペンギンを眺められる珍しいビアレストランが１２日、静岡県沼津市大手町の沼津仲見世商店街に登場した。市内の水族館「あわしまマリンパーク」と、ビアレストラン「ＯＮＥＤＲＯＰ」が、地域を盛り上げようと共同企画。レストラン内に、愛らしいペンギンを間近に見られる展示室「ペンギンアクアリウム」を新設した。展示室は長さ５・５メートル、幅１・２メートルで店のほぼ中央に位置し、ケープペンギンの雄１羽と雌３