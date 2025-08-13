陸上の世界選手権東京大会が９月１３日から東京・国立競技場を主会場として行われる。８月１３日で開幕まで１か月となり、海外勢も７月下旬〜８月上旬にかけての各国選手権などを通じて代表選手が続々と名乗りを挙げている。今季に世界記録を更新している選手もおり、東京でその能力をいかんなく発揮してくれるか、期待が高まる。男子棒高跳びのアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は２、６月に自身の世界記録を１セ