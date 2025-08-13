女優の桜井日奈子が１１日、自身のインスタグラムを更新。旅行先の長野での浴衣ショットを公開した。「長野へ行って来ました」と報告した桜井は、「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べてんもぅ蕎麦おいしすぎました。」と信州の味覚を満喫した様子。善光寺をバックに、爽やかな青の浴衣姿で笑顔の自撮りを披露した。「戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめ