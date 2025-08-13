8月12日夜、岐阜市の路上で80歳の女性が倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件として捜査を進めています。12日午後8時40分ごろ、岐阜市鷺山の岐阜北消防署前の路上で「女性が道路上に倒れている。車にはねられたようだ」などと消防署の隊員から110番通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは岐阜市のパート従業員の80歳の女性で、頭を打撲していたほか、左手首と左足首を骨折する重傷です。現場は