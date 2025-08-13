トランプ大統領が連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長を提訴することを検討している/Al Drago/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）ホワイトハウスのレビット報道官は１２日、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長を提訴することを検討していると述べた。レビット氏の発言は、トランプ氏が１２日に「パウエル氏に対する大規模な訴訟の提起を認めることを検討している」と投稿したことを受けてのもの。