女優の瀧本美織が４日、自身のインスタグラムを更新。１００歳を迎えた祖父を祝福した。瀧本は「愛するおじいちゃん、お誕生日おめでとう。１００尊敬しています」と投稿。帽子をかぶり、袖無しジャケットにシャツと上品ないでたちの祖父の肩に手を回し、笑顔を見せるツーショットを披露した。瀧本は手書きのメッセージカードも公開。「スマートで紳士、チャーミングなおじいちゃんこれからも共に人生を楽しみましょう