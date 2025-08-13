写真資料室保管庫に秘蔵されている2冊のアルバム昭和十五年七月、支那事変満三周年を迎ふるに当り、雑誌キングは、陸軍省、海軍省並に国民精神総動員本部の御後援の下に、八月号誌上に於て、「時局写真大懸賞募集」を発表し、銃後国民の各方面に於ける国家総力戦の活動を撮影せる写真を満天下の写真家より募集せり。上の文章は、講談社写真資料室保管庫に秘蔵されている写真アルバム『銃後の姿支那事変写真帖』の「巻頭言」書き