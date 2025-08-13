クリストフ・ハインの「Das Narrenschiff（愚者たちの船）」=関口聡撮影 壮大な物語に圧倒されて本を閉じた。いまはなき社会主義国家ドイツ民主共和国（通称・東ドイツ）の建国前から崩壊後まで、約60年の歳月を描いた小説だ。なにしろ長い。750ページだから、通常の長編小説2冊分。しかも物語は年代記のごとく、叙情を一切排して粛々と進む。それでもその迫力に引き込まれてぐいぐい読んだ。第2次大戦中にユダヤ人の恋