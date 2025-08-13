突然ですが、「GDP」の日本語名称知っていますか?経済用語です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「国内総生産（Gross Domestic Product）」でした！ある国が1年間にどれだけのモノやサービスを作り出したかを表す数字のことです。数字が大きいほど、景気がいいということになります。次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…