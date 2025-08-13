人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。英語でのコミュニケーションで「本当に？」「おぉ！」「えー!?」など、相手の話に対してこまめに相づちを打つシーンをよく見かけますが、短いフレーズでもリアクションがあると自然と会話は弾みますよね。そこで今回は、