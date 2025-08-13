戦争の悲惨さは、一言では語ることができません。『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんは1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。無差別兵器による殺戮……。森田富美子さんは96歳になった今も、自分自身でＸ（旧Twitter)を使い、「＃核兵器廃絶」「＃戦争反対」を訴えています。第二次世界大戦当時に書かれた日記などを読むと、戦い以上に「空腹」について書いている人たちがたくさんい