夏休みの帰省中、大型ショッピングセンターでぶらぶらしていたら、昔好きだった女子を見かけた…。地方都市ならよくあるシーンですが、またとないチャンスを無駄にしないためにも、「いざというときにどうするべきか」を心に決めておいたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性284名に聞いたアンケート調査を参考に「帰省中、地元SCで昔好きだった女子に会ったときの行動」をご紹介します。【１】「やあ、久し